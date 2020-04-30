Иммунолог: ВОЗ прячет свои ошибки из-за коронавируса "сенсациями"
Сенсационным заявлением о новой стадии коронавируса в мире ВОЗ пытается прикрыть собственные ошибки. Так прокомментировал врач-инфекционист, иммунолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов очередную порцию предположений из недр сообщества.
Российский специалист подчеркнул, что в свежих новостях от представителей Всемирной организации здравоохранения ничего нового нет, более того, в нашей стране об этом предупреждали еще полгода назад.
"О том, что будет, скорее всего, вторая волна... Поэтому то, что сейчас делает ВОЗ, это попытка реабилитироваться в глазах профессионального сообщества. ВОЗ очень много наделала не совсем объективных и правильных действий", – сказал в интервью изданию "Царьград" инфекционист.
Он полагает, что в настоящее время, организация пытается что-то делать в области своей сферы. По его словам, российские эксперты предупреждали о второй волне COVID-19, которая должна наступить осенью нынешнего года.
Ранее сегодня "сенсацию" выдала на-гора представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет "Известия". Она констатировала, что это новый коронавирус, к которому иммунитет у маленькой прослойки землян, и пока не будет создана вакцина, планете не избежать второй волны эпидемии.
Напомним, еще в феврале директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев говорил, что на тот период до России не дошла эпидемия из Китая. Однако вторая волна нашу страну может накрыть уже в грядущем октябре.
Что касается ВОЗ, молнии критики в их адрес несутся со стороны США. Накануне "Утро" писало, что президент Дональд Трамп настолько недоволен как оранизацией, так и действиями Пекина, что дал указание американским спецслужбам расследовать все сообщения из ВОЗ и Китая по поводу развития распространения COVID-19 в начальной стадии.
По последним данным, в РФ выявлено
106 498 случаев заражения. Умерло
1073
пациентов, выздоровели
11 619
человек.
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