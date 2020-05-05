Специалист утверждает, что дело не в аномально теплой зиме

В последнее время во многих СМИ появилась информация о том, что клещи в этом году более активны, чем обычно. В некоторых регионах, по данным статистики, с начала сезона количество укусов увеличилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако эпидемиолог Роспотребнадзора Людмила Карань объяснила, что причина вовсе не в аномально теплой зиме, как утверждают некоторые источники.

В интервью радиостанции “Говорит Москва” она рассказала, что сейчас – самая комфортная погода для активности клещей. Плохими условиями для них считаются температура воздуха до 13 или выше 30 градусов, а также длительное отсутствие дождей. Нынешняя погода и отъезд людей за город из-за самоизоляции сыграли свою роль в увеличении количества укушенных.

Карань утверждает, что на уменьшение активности клещей могут повлиять только отсутствие зверьков, к которым они присасываются, и природные аномалии, например, лесные пожары. Холода никак не отражаются на жизни этих насекомых.

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