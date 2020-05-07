Легкое упражнение улучшит приток крови к голове

Вредная пища и малоподвижный образ жизни негативно влияют на кровообращение головного мозга. Сосуды могут сужаться и со временем засоряются. Для того чтобы укрепить их и в целом оздоровить организм, следует включить в свое расписание легкое упражнение и придерживаться простых привычек в еде.Особенно это полезно для людей старше 50 лет.



Во-первых, нужно регулярно выполнять упражнение на расслабление мышц шеи. Такая легкая зарядка избавит от зажатости и нормализует приток крови к головному мозгу. Для начала нужно расположиться у стенки. При этом подбородок должен быть опущен вниз – в такой позе шея и затылок как бы продолжают прямую линию позвоночника. Держать позу нужно 2 – 5 минут.

Также можно немного изменить упражнение. Для этого нужно держать спину прямо, а голову наклонить вперед. Сложить руки в замок и убрать их за голову. Теперь слегка надавливать на голову и направлять ее вниз. Это поможет растянуть мышцы спины.

Во-вторых, следует разнообразить рацион полезными напитками и продуктами.

1-й вариант: смешать мед, имбирь, лимон и, залив водой, дать настояться.

2-й вариант: смешать мед, молотые грецкие орехи, немного корицы и имбиря.

Также для чистки и укрепления сосудов головного мозга помогают натуральные соки, лук, чеснок и рыба.

При разработке оздоровительного меню нужно обратиться за консультацией к врачу. Также, если при выполнении упражнений появляются неприятные ощущения, следует прекратить тренировку и обратиться к специалисту.

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