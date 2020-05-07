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Зеленое лекарство: рецепт для повышения потенции

Зеленое лекарство: рецепт для повышения потенции
Фото: McPHOTOf/blickwinkel/www.globallookpress.com
Средство для укрепления мужской силы не придется покупать

Ингредиент для полезного напитка можно найти в парке или в саду.

Как известно, проблемы с потенцией чаще всего возникают с возрастом, после 40 – 50 лет. Однако приверженцы народной медицины советуют не бежать в аптеку за чудо-таблетками, а попробовать растительные лекарства. Трав, помогающих поднять потенцию в домашних условиях, немало. "Утро.ру" публикует рецепт одного из целебных отваров.

Для приготовления этого средства для укрепления мужской силы понадобится только один ингредиент – листья остролистного клена. Необходимо собрать молодые. 1 ст. л. листьев залейте 200 мл кипящей воды и оставьте настаиваться на час. Пить нужно по 50 мл три – четыре раза в день за полчаса до приема пищи.

Принимают такую настойку месяц – полтора, делится своим методом автор канала "1001 совет и секрет" в "Яндекс.Дзен".

Напомним, что, прежде чем заняться лечением травами, нужно посоветоваться с врачом, чтобы не нанести вреда здоровью.

Ранее "Утро.ру" писало о трех продуктах, которые помогут поднять тестостерон.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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