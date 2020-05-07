Свежие приколы отвлекут от тяжелых мыслей и помогут расслабиться

Новость о том, что карантин продлили до 11 мая расстроила многих. Когда читать новости о коронавирусе уже невозможно, отвлечься могут помочь анекдоты. Подборка свежих, еще не ставших баяном шуток в материале "Утро.ру".

Ты можешь быть сколько угодно хорошим мужем, богатым, достойным, прекрасным любовником. Ты можешь петь ей песни под окном и одаривать драгоценностями, но какой в этом смысл, если твоя дама сердца прочитала, что по гороскопу вы не совместимы?





Разговаривают две подруги. Обсуждают, что подарить своим мужчинам на праздник.

– Милая, как ты думаешь, что нравится мужчинам?

– Другие дамы.

Папа, а меня правда нашли в капусте?

– Да, сынок. А накануне вот, в подворотне. А до этого в баре. В общем, хватит выпивать, сынок!

Под окном многоэтажки стоит паренек, кричит: "Катя!!!!!"

Та выходит и спрашивает его : "Ну, что?"

– Отдай мою тысячу! Ты еще год назад обещала!

Пришла жена, а гости без одежды!





Ранее "Утро.ру" опубликовало искрометные анекдоты Михаила Жванецкого.