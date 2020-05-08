Самые смешные высказывания звезды "Аншлага" - в материале "Утро.ру"

Искрометные шутки Евгения Петросяна смешат публику уже не одно десятилетие. "Утро.ру" делится подборкой лучших анекдотов одного из самых известных юмористов России.

О здоровом образе жизни:

Некоторые люди начинают испытывать такое отвращение, когда читают о последствиях курения, что перестают читать вовсе.

О еде:

Названия блюд в меню ресторана. Люля-прораб: готовится французским поваром-гастарбайтером. Ататуй: подается непослушным клиентам. Утка по-пекински: одна утка на 140 человек.

О празднике:

Раньше подарки дарили от души. В советские времена любая вещь дефицитом была. Я помню, нашему бухгалтеру на день рождения фен подарили. Он радовался, как ребенок: "Ура! Фен, фен, фен!" А я говорю ему: "Что ты радуешься, ты же лысый!"

Об астрологии:

– Вы кто по гороскопу?

– Рыбы.

– А я – пиво.

О браке:

Женщина звонит лучшей подруге:

– Таня, представляешь, пришла домой, а муж в спальне с другой. Сижу на кухне, жду, когда они выйдут.

Таня кладет трубку и спрашивает:

– Миша, ну и что мы будем делать?

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