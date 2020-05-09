Новые штуки про любимых героев пригодятся за праздничным столом

В День Победы, 9 Мая, "Утро.ру" предлагает подборку свежих анекдотов с широко известными персонажами в главных ролях.

– Василий Иванович, а куда пропали печенеги и половцы?

– Эх, Петька! Не соблюдали они режим самоизоляции

– От коронавируса не защитились?

– Нет, Петька. От русских.

– Василий Иванович, что такое смартфон?

– Это настолько умная вещь, что даст фору Вассерману. Но ей еще и в лицо тыкать пальцем можно

– Василий Иванович, прошу отпустить меня на митинг. Хочу выражать свою гражданскую позицию!

– Хорошо, Петька. Назначаю в оцепление.

– Василий Иванович, а что такое критика?

– Это, Петька, когда ты мне говоришь, что обо мне думаешь, а тебе за это ничего.

-Совсем ничего?

-Совсем. Ни мундира, ни шашки, ни коня.

Гуляют Петька и Чапаев по Америке.

– А знаешь ли ты, Петька, кто самые знаменитые евреи в США?

– Не знаю, Василий Иванович…

– Ха! Так это же Бэтман, Спайдерман и Суперман!