Народные средства помогут решить деликатную проблему

Сложности с мужской силой могут появиться неожиданно, доставить неудобства и развить комплексы. Чтобы решить деликатный вопрос, можно повысить гормон тестостерон с помощью определенных продуктов.

Например, в картофеле содержится много калия – он помогает поддерживать водно-солевой организм. Также в составе есть витамин B6, который влияет на усвоение белка.

В этом простом и доступном продукте есть фенолы и пищевые волокна. Все эти полезные элементы способны поднять уровень тестостерона.

Скумбрия – еще одно средство для повышения потенции. Вкусная и недорогая рыба богата полезными жирами, а еще в ее составе есть цинк. Сочетание этих веществ способно вернуть мужскую силу, пишет автор блога "О жизни".

Употребление рыбы окажет пользу всему организму, так как в составе есть множество других минералов и витаминов.

Еще один полезный продукт – миндаль. Он кладезь полезных жиров, витаминов и минералов. Для повышения потенции нужно есть около 20 г ореха в день.

Ранее "Утро.ру" писало о других продуктах, которые способны поднять тестостерон.