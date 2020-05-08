Похудевшая на 33 килограмма женщина раскрыла секрет стройности
Жительница Индии поделилась историей успеха в борьбе с ненужными килограммами. Мать двоих детей сильно набрала после рождения второго ребенка, но решила вновь вернуть себе стройность.
35-летняя Рупсиха Бора Деори смогла избавиться от 33 кг всего за семь месяцев. Женщина решила рассказать о своем методе похудения. Ее рекомендации опубликовало издание The Times of India.
Сообщается, что до беременности девушка не испытывала проблем с весом. Лишние килограммы появились после рождения первого ребенка – тогда Деори набрала целых 25 килограммов. Неприятные изменения внешности расстроили девушку, но не были столько критичными.
Настоящая беда началась после второй беременности – к 55 кг прибавилось еще 35. Вес в 90 кг не только изменил женщину до неузнаваемости, но и наносил серьезный вред здоровью. Стали появляться боли в спине, простые дела по хозяйству давались с трудом.
Свою борьбу с лишним весом девушка начала с резкого отказа от еды. Она рассказала, что бывали дни, когда приходилось обходиться одним салатом или есть только бананы. Такое "самолечение" ожирения привело только к появлению раздражительности и усталости. А все сброшенное вернулось, как только женщина начала есть привычными порциями.
Деори не сдавалась и предприняла новую попытку разделаться с ненавистными килограммами. Девушка по примеру супруга начала активно заниматься фитнесом. Вместе с упражнениями она перешла на новую диету, которая состояла из ее любимых блюд, но с меньшим количество сахара и добавок. Также она отказалась от нездоровой и консервированной пищи. На завтрак Деори готовит себе овсяную кашу с бананом и яичными белками, на обед – куриную грудку с рисом, а на ужин – рыбу с зеленью и орехами.
Такой метод позволил девушке скинуть 33 кг всего за семь месяце. Как отметила постройневшая Деори, секрет в том, чтобы жить сегодняшним днем и не строить чересчур далеко идущие планы. Важно каждый день стремиться выполнять краткосрочные цели, уверена девушка.
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