Комплекс упражнений укрепит организм после 40 лет
После 40 лет у мужчин и женщин в большинстве случаев снижается активность, что влияет на общее состояние организма. Для того чтобы поддержать тело в хорошей форме и сохранить здоровье, необходимо заниматься спортом, при этом используя как кардиотренировки, так и умеренные силовые нагрузки и растяжку.
Силовая тренировка
Для спортсменов-любителей важно избегать больших нагрузок. Нельзя поднимать тяжелые гантели и штанги, так как большой вес может разрушить хрящевую ткань. При этом упражнения с умеренным весом, наоборот, укрепляют и мышцы, и хрящи.
Кроме того, нужно исключить большую осевую нагрузку на позвоночник. При такой нагрузке он более уязвим к травмам, так что заниматься лучше сидя, либо лежа. А от становой тяги спортсменам-любителям после 40 лет следует отказаться вовсе.
Кардиотренировки
Такие нагрузки очень полезны всем людям, особенно после 40 лет. Бег, плавание или спортивная ходьба отлично укрепляют сердечно-сосудистую систему и оздоравливают весь организм в целом.
Существует специальная формула расчета уровня нагрузки:
220 – (возраст) = 100%.
60 – 70% от полученного числа – это пределы нормального пульса во время кардиотренировок. При этом длительность таких занятий должна быть не более 40 минут.
Растяжка
Для того чтоб растяжка оказала максимальный положительный эффект на организм, нужно следовать некоторым правилам.
Во-первых, растягивать мышцы нужно после каждой тренировки. На каждую группу мышц должно приходиться по два – три упражнения. Выполнять растяжку следует плавно, без резких движений. Кроме того, стретчинг можно делать только на разогретые мышцы.
Регулярное выполнение такого комплекса упражнений даст первые серьезные результаты уже через два месяца. Если во время тренировки появится боль или неприятные ощущении в организме, нужно прекратить заниматься и срочно обратиться к врачу.
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