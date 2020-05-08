Названа самая эффективная диета

Сброшенные килограммы не возвращаются даже через год

Диетологи провели анализ эффективности более сотни различных диет и пришли к выводу, что большинство из них не дают сохранить результаты похудения в долгосрочной перспективе. Однако среди изученных методик питания одна диета показала высокую эффективность.

Речь идет о средиземноморской диете. Как отметили исследователи, почти все диеты, если и приводят к желаемому результату, то не могут гарантировать его сохранение, сообщает издание British Medical Journal.

Специалисты изучили диетическое меню более 21 тысячи человек и пришли к выводу, что все строгие диеты дают быстрый эффект, однако вскоре люди снова набирают вес. Причина кроется в том, что абсолютное большинство худеющих не могут соблюдать жесткие требования в ограничении пищи.

Таким образом, обычно уже через год после отмены строгой диеты вес людей снова увеличивается. И нередко становится больше, чем был до введения ограничений на питание.

При этом только одна диета – средиземноморская – показала наилучшие результаты в долгосрочной перспективе. Сообщается, что даже через год после ее отмены лишние килограммы не возвращаются, а риск сердечных заболеваний сохраняется на низком уровне.

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