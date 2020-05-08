Для приготовления полезного средства понадобится всего два продукта

Сочетание меда и куркумы считается одним из самых известных и мощных натуральных антибиотиков. "Золотая смесь" помогает организму бороться с вирусами, а также снижает риск развития рака, делятся медики.

В народной медицине куркуму используют уже более пяти тысяч лет. Специя обладает противовоспалительным действием, а также снимает отеки и заживляет раны. Мед же известен своими антибактериальными свойствами. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и микрофлору кишечника.

Так, по словам медиков, смесь этих продуктов укрепит иммунитет и поможет организму быстрее победить простудные заболевания, пишет "Актуальные новости". Для этого в 100 г сырого меда нужно добавить столовую ложку куркумы и тщательно перемешать.

Специалисты советуют употреблять полезное средство по чайной ложке каждый час в первый день болезни. Уже через три дня простуда начнет отступать, пишет издание.

Стоит отметить, что у некоторых народных рецептов есть противопоказания, поэтому перед таким лечением стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее "Утро.ру" рассказало о пользе куркумы для дыхательной системы.