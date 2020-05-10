Президент не сдержал эмоций, увидев ужасы войны

Президент России Владимир Путин признался, что одна из картин, посвященная трагедии Великой Отечественной войны произвела на него настолько сильное впечатление, что он не смог сдержать слез.

Во время посещения выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Манеже в конце прошлого года его внимание привлекла картина Тараса Гапоненко “Рабовладельцы”. На ней был изображен немецкий солдат, который уверенно убирает пистолет в кобуру. Перед ним на земле лежит бездыханное тело женщины, возле которой горюет ребенок. При этом остальные люди продолжают идти строем, не обращая внимания на произошедшее.

“Пробирает прямо до слез”, – признается Путин в эфире передачи “Москва. Кремль. Путин” на телеканале Россия 1.

Картину Гапоненко написал в 1942 году. Значительную часть своих работ он посвятил событиям войны, за одну из них – “После изгнания фашистских оккупантов”, – его наградили Сталинской премией второй степени. После его удостоили звания народного художника СССР.

Недавно Путин выступил с обращением для граждан Европы, где напомнил о вкладе советских солдат в победе над фашизмом.