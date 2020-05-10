Что посмотреть на карантине: лучшие комедии последних лет
Порой кажется, что все фильмы давно пересмотрены и ничего не может увлечь вечером перед телевизором. Однако вы могли упустить некоторые картины, которые замечательно поднимут настроение. “Утро.ру” собрало пять комедий с одними из самых высоких рейтингов зрителей, которые придутся по душе любителям посмеяться.
Хочу как ты – 2011
Смешная история о двух друзьях детства, которых со временем разлучила жизнь. Один обзавелся престижной работой и семьей, другой стал гулякой и дамским угодником. Спустя некоторое время они встречаются и каждый начинает по-своему завидовать своему другу.
Любовь и другие лекарства – 2010
Романтическая комедия о том, как беззаботный молодой повеса по стечению обстоятельств был вынужден устроиться в фармацевтическую компанию. Парень должен был продавать лекарства. Во время одной из сделок он встречает девушку, которая переворачивает его жизнь. Однако после начала бурного романа оказывается, что она смертельно больна.
Короче – 2017
Фантастическая история о том, как ученые решили вопрос перенаселения людей с помощью уменьшения их до размера с палец. В такой жизни масса преимуществ и люди начинают постепенно соглашаться на процедуру. Главный герой решился на это вместе со своей женой, однако когда его уменьшили, оказалось, что супруга решила процедуру не проходить и ушла от него. Теперь ему придется жить в новой реальности, к которой он оказался не готов.
Шпионы по соседству – 2016
Эта семейная пара была самой обычной из всех. Муж спокойно работал на небольшой должности в крупной фирме, жена сидела дома с детьми. Они думали, что их жизнь прекрасна, пока по соседству не поселяется идеальная супружеская пара: невероятные красавцы, всегда одеты по последней моде и обладающие солидными средствами. Супруги понимают, что эта парочка не такая простая, как кажется и начинают расследование.
Очень плохие мамочки – 2016
Молодая мама вынуждена тянуть на себе буквально все: она ухаживает за детьми, следит за домом и собакой, заботится о муже и выполняет всю работу по дому. Ее жизнь кажется многим идеальным, однако девушка совсем забыла, что значит уделять время себе. Спустя время она знакомится с двумя мамами, которые меняют ее скучный досуг. Вместе они наконец смогли отдохнуть от всего, но немного заигрались...
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