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Что посмотреть на карантине: лучшие комедии последних лет

Что посмотреть на карантине: лучшие комедии последних лет
Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
Пять смешных фильмов помогут скрасить досуг в режиме самоизоляции

Порой кажется, что все фильмы давно пересмотрены и ничего не может увлечь вечером перед телевизором. Однако вы могли упустить некоторые картины, которые замечательно поднимут настроение. “Утро.ру” собрало пять комедий с одними из самых высоких рейтингов зрителей, которые придутся по душе любителям посмеяться.

Хочу как ты – 2011

Смешная история о двух друзьях детства, которых со временем разлучила жизнь. Один обзавелся престижной работой и семьей, другой стал гулякой и дамским угодником. Спустя некоторое время они встречаются и каждый начинает по-своему завидовать своему другу. 

Любовь и другие лекарства – 2010

Романтическая комедия о том, как беззаботный молодой повеса по стечению обстоятельств был вынужден устроиться в фармацевтическую компанию. Парень должен был продавать лекарства. Во время одной из сделок он встречает девушку, которая переворачивает его жизнь. Однако после начала бурного романа оказывается, что она смертельно больна. 

Короче – 2017

Фантастическая история о том, как ученые решили вопрос перенаселения людей с помощью уменьшения их до размера с палец. В такой жизни масса преимуществ и люди начинают постепенно соглашаться на процедуру. Главный герой решился на это вместе со своей женой, однако когда его уменьшили, оказалось, что супруга решила процедуру не проходить и ушла от него. Теперь ему придется жить в новой реальности, к которой он оказался не готов. 

Шпионы по соседству – 2016

Эта семейная пара была самой обычной из всех. Муж спокойно работал на небольшой должности в крупной фирме, жена сидела дома с детьми. Они думали, что их жизнь прекрасна, пока по соседству не поселяется идеальная супружеская пара: невероятные красавцы, всегда одеты по последней моде и обладающие солидными средствами. Супруги понимают, что эта парочка не такая простая, как кажется и начинают расследование. 

Очень плохие мамочки – 2016 

Молодая мама вынуждена тянуть на себе буквально все: она ухаживает за детьми, следит за домом и собакой, заботится о муже и выполняет всю работу по дому. Ее жизнь кажется многим идеальным, однако девушка совсем забыла, что значит уделять время себе. Спустя время она знакомится с двумя мамами, которые меняют ее скучный досуг. Вместе они наконец смогли отдохнуть от всего, но немного заигрались...

Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой смешных анекдотов для взрослых. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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