Фейс-фитнес поможет избавиться от признаков старения

Чтобы сохранить красоту лица, важно не только питаться полезной едой и пользоваться средствами для ухода, но и делать упражнения для лица. Они помогут подтянуть кожу и держать мышцы лица в тонусе, что позволит избавиться от второго подбородка.

Для начала выпрямите спину и держите голову прямо. Затем надо делать движения нижней челюстью в разные стороны. Сначала вправо и влево, а затем вперед и назад. Важно, чтобы двигался именно подбородок, а не вся голова. Спешить при выполнении элементов не нужно.

Для второго упражнения разомкните губы и крепко прижмите нижнюю губу к нижней челюсти. Затем нужно делать круговые движения движения. Опустите голову вниз, а после поднимайте наверх, закрывая в это время рот. Углы губ напрягать не нужно.

Избавиться от второго подбородка поможет элемент из фейс-фитнеса. Для его выполнения надо высунуть язык вперед на максимальное расстояние, а затем поднять вверх и попытаться достать до кончика носа. Губы в этот момент должны быть расслаблены.

Подтянуть овал лица с помощью гимнастики реально. На помощь придет простое упражнение. Сначала поверните голову вправо, а затем в этом положении выдвинете челюсть вперед – шея должна напрячься. Затем упражнение надо повторить для другой стороны лица.

Следующее упражнение для шеи поможет подтянуть кожу. Для его выполнения поднимите голову наверх, нижнюю челюсть выдвините вперед, губы рекомендуется сложить в трубочку. Должно почувствоваться напряжение в шее. Удерживать это положение надо 5 секунд.

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