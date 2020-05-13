В деле нашли процессуальные нарушения

Отсидевшим за драку и нарушение общественного порядка футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому отменили приговор. В среду, 13 мая, состоялось заседание заседание Второго кассационного суда общей юрисдикции, на котором было решено отправить дело на пересмотр в Мосгорсуд.

"Кассационный суд удовлетворил нашу кассационную жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр", – рассказал РИА "Новости" адвокат Мамаева Игорь Бушманов.



Защитники осужденных настаивали, что приговор был вынесен необоснованно. В частности, судьи не учли отсутствие хулиганских побуждений у начавших драку футболистов, а также привлекли к ответственности за нанесение одних и тех же телесных повреждений потерпевшему Виталию Соловчуку, хотя били его не всей компанией.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили драку в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате получили наказание в виде лишения свободы на сроки в 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев, но были освобождены условно-досрочно осенью прошлого года. На суде молодые люди признали свою вину и раскаялись, но утверждали, что потерпевшие их спровоцировали.