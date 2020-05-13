Футболистам Мамаеву и Кокорину пересмотрят приговор
Отсидевшим за драку и нарушение общественного порядка футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому отменили приговор. В среду, 13 мая, состоялось заседание заседание Второго кассационного суда общей юрисдикции, на котором было решено отправить дело на пересмотр в Мосгорсуд.
"Кассационный суд удовлетворил нашу кассационную
жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на
пересмотр", – рассказал РИА "Новости" адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Защитники осужденных настаивали, что приговор был вынесен необоснованно. В частности, судьи не учли отсутствие хулиганских побуждений у начавших драку футболистов, а также привлекли к ответственности за нанесение одних и тех же телесных повреждений потерпевшему Виталию Соловчуку, хотя били его не всей компанией.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили драку в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате получили наказание в виде лишения свободы на сроки в 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев, но были освобождены условно-досрочно осенью прошлого года. На суде молодые люди признали свою вину и раскаялись, но утверждали, что потерпевшие их спровоцировали.
Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая
Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек
Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая
Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
- Трамп устроил скандал на брифинге по COVID-19
- Доктор Мясников: у коронавируса отмечается странная избирательность
- Новая вспышка COVID-19: Ухани грозит вторая волна эпидемии
Здоровье
- Жирный молочный продукт защитит от проблем с сердцем
- Известный врач развеял миф о вреде плотного ужина
- Иглоукалывание и сон: секреты китайских долгожителей отсрочат старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик