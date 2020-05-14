Отказ от красного мяса поможет продлить молодость

Известно, что средняя продолжительность жизни японцев достигает целых 86 лет. До этого почтенного возраста доживают японские женщины, а мужчины обычно живут 79 лет. Секрет их долголетия в нескольких правилах.

Во-первых, повседневное меню японца значительно отличается от рациона россиян. Жители Японии традиционно едят много риса, овощей и морепродуктов. При этом рис – это источник многих витаминов и микроэлементов. Кроме того, этот продукт содержит мало жиров и хорошо насыщает организм.

Популярными блюдами в Японии также являются овощные салаты и соевые продукты: сыр тофу, ростки фасоли и другие. В них содержится много белков, которые благотворно влияют на организм и снижают риск развития сердечных заболеваний и высокого давления.

Любимая японцами рыба и морепродукты – настоящий кладезь витамина D, Омеги 3 и белков. Кроме того, японцы едят много водорослей, богатых йодом, минералами и клетчаткой.

Японское меню редко включает в себя красное мясо – у них этот продукт считается вредным. Также японцы мало употребляют молоко и молочные продукты. Таким образом, потребление холестерина у этой нации сведено к минимуму.

Кстати, жители Японии предпочитают есть свежие продукты с минимальной термической обработкой – они любят готовить на гриле, на пару или варить.

Важным секретом японского долголетия являются малые порции блюд. В стране почти нет людей с ожирением, в отличии от европейских государств и, например, США.

Кроме того, японцы много двигаются. Они часто и подолгу гуляют и катаются на велосипедах.

Каждое утро в этой стране проводят разминку по радио, и все желающие могут собраться в парке и позаниматься вместе.

Таким образом, секрет японцев – в активном образе жизни, умеренном питании и социальной сплоченности, пишет автор канала "Нилафандра" в Яндекс.Дзене..

Придерживаясь таких же правил, можно сохранить молодость и здоровье. Однако в любом случае при резком изменении образа жизни, сначала нужно посоветоваться с врачами.

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