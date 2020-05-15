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Застрявшие в США украинцы и белорусы попросились в Россию

Застрявшие в США украинцы и белорусы попросились в Россию
Фото: pixabay.com
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Иностранцы хотят вернуться домой к своим семьям

Граждане Украины, Белоруссии и Казахстана попросили российское посольство вывезти их из США. Об этом рассказал дипломат Анатолий Антонов.

По словам посла в Вашингтоне, иностранцы попросили помочь им вернуться в Россию к своим семьям.

Сегодня, 15 мая, из Нью-Йорка в нашу страну вылетел очередной вывозной рейс, на который попали 369 россиян. Антонов отметил, что такую загрузку самолета можно считать рекордной. Его слова приводит страница посольства России в США в "Фейсбук".

Среди пассажиров рейса были десять школьников, которые учились в Соединенных Штатах, а также 40 человек из "гуманитарного списка" – пожилые люди и инвалиды.

Ранее за помощью обратились россияне, оставшиеся в Великобритании.

Карина СИРАЗОВА

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