Иностранцы хотят вернуться домой к своим семьям

Граждане Украины, Белоруссии и Казахстана попросили российское посольство вывезти их из США. Об этом рассказал дипломат Анатолий Антонов.

По словам посла в Вашингтоне, иностранцы попросили помочь им вернуться в Россию к своим семьям.

Сегодня, 15 мая, из Нью-Йорка в нашу страну вылетел очередной вывозной рейс, на который попали 369 россиян. Антонов отметил, что такую загрузку самолета можно считать рекордной. Его слова приводит страница посольства России в США в "Фейсбук".

Среди пассажиров рейса были десять школьников, которые учились в Соединенных Штатах, а также 40 человек из "гуманитарного списка" – пожилые люди и инвалиды.

Ранее за помощью обратились россияне, оставшиеся в Великобритании.