Такое возможно только в России: самые смешные шутки Задорнова о русских
"Утро.ру" собрало самые остроумные и едкие высказывания Михаила Задорнова. Посмеемся вместе!
Как говорил юморист, только русский человек, если ему разрешать делать все, что он захочет, не будет делать вообще ничего. Только в России люди могут напиться чаю перед с ном и полночи мучиться вопросом: сходить-таки в туалет или терпеть до утра?
При выезде на встречку только в России можно получить удар в зад. Гнев объединяет – как тонко подметил Задорнов, лишь русские, которые дерутся, могут вместе побить того, кто захочет их разнять.
В России раньше было две беды – дураки и дороги, сказал как-то сатирик. А позже прибавилась третья: появились дураки, которые рассказывают, какой идти дорогой. Только русский, когда перебегает дорогу на красный, может быть сбит другим пешеходом.
Ранее "Утро.ру" публиковало шутки Задорнова об Украине и русском языке.
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