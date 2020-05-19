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"Дикарь с дубиной": Украина противопоставила себя мировому культурному сообществу

"Дикарь с дубиной": Украина противопоставила себя мировому культурному сообществу
Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Пещерное" поведение руководства Незалежной оценили в ЮНЕСКО

Санкции, введенные Киевом против Эрмитажа и Пушкинского музея, никак не повлияют на деятельность этих культурных учреждений, в том числе в плане международного сотрудничества. Об этом заявил постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. А вот себя украинские власти выставили на посмешище.

"Это выглядит так, словно какой-то дикарь с дубиной пришел и устроил скандал на концерте симфонической музыки. И это печально: в прошлом Украина вносила заметный вклад в деятельность ЮНЕСКО", –приводит РИА "Новости" слова Кузнецова. По его мнению, Киев подобными действиями "противопоставляет себя всему мировому культурному сообществу".

Такое "пещерное" поведение украинских властей недопустимо, отмечает представитель ЮНЕСКО. Но, с другой стороны, оно демонстрирует, что русофобы Незалежной уже исчерпали свои возможности: "Дальше они что, на Майдане будут, подобно нацистам, жечь книги русских классиков?" – предположил Кузнецов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский расширил список лиц и организаций, попадающих под украинские санкции. В обновленную версию попали российские музеи, вузы и известные личности, которые публично восхищались Крымским мостом.

Николай ВИКТОРОВ

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