"Пещерное" поведение руководства Незалежной оценили в ЮНЕСКО

Санкции, введенные Киевом против Эрмитажа и Пушкинского музея, никак не повлияют на деятельность этих культурных учреждений, в том числе в плане международного сотрудничества. Об этом заявил постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. А вот себя украинские власти выставили на посмешище.

"Это выглядит так, словно какой-то дикарь с дубиной пришел и устроил скандал на концерте симфонической музыки. И это печально: в прошлом Украина вносила заметный вклад в деятельность ЮНЕСКО", –приводит РИА "Новости" слова Кузнецова. По его мнению, Киев подобными действиями "противопоставляет себя всему мировому культурному сообществу".

Такое "пещерное" поведение украинских властей недопустимо, отмечает представитель ЮНЕСКО. Но, с другой стороны, оно демонстрирует, что русофобы Незалежной уже исчерпали свои возможности: "Дальше они что, на Майдане будут, подобно нацистам, жечь книги русских классиков?" – предположил Кузнецов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский расширил список лиц и организаций, попадающих под украинские санкции. В обновленную версию попали российские музеи, вузы и известные личности, которые публично восхищались Крымским мостом.