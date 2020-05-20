Лучшие анекдоты от звезды "Аншлага" в подборке "Утро.ру"

Поднять настроение и избавиться от стресса помогут шутки и приколы известной пародистки.



Пришли отец с дочерью в парк развлечений. А до этого заходили в вино-водочный магазин. Папу долго не пускали, говоря, что "с собой проносить нельзя!". Отец не растерялся.



– С собой нельзя. А в себе можно.

Так и прошли.

Как-то приехала я на гастроли в город Старая Русса. Судя по названию, город не новый. Подъехала к гостинице и поняла, что здесь тоже не все в порядке. Правда, название было такое громкое – "Европа". Мой директор подошла к ресепшен, а там сидит простая женщина и вяжет.

– Скажите, а звезд здесь сколько?

Та смотрит на меня пристально и говорит:

– Одна. Елена Воробей!

Была у моего мужа любимая фраза. Вот как рухнет на колени, в глаза заглядывает и просит так жалостливо: "Зина, давай с тобой разойдемся по-хорошему...!"

А я-то ему всегда отвечала: "Вот еще! Ты меня вдовой взял – вдовой и оставишь".

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Винокура о браке и разводе.

