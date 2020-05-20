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Поднять настроение и избавиться от стресса помогут шутки и
приколы известной пародистки.
– С собой нельзя. А в себе можно.
Так и прошли.
– Скажите, а звезд здесь сколько?
Та смотрит на меня пристально и говорит:
– Одна. Елена Воробей!
А я-то ему всегда отвечала: "Вот еще! Ты меня вдовой взял – вдовой и оставишь".
Ранее "Утро.ру" делилось шутками Винокура о браке и разводе.
Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"