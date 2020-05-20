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Михаил Задорнов остается одним из самых любимых юмористов россиян даже спустя годы после своего ухода. Высказывания звезды "Аншлага" о России и особенностях нашего народа вспоминают до сих пор. Лучшие отрывки выступлений сатирика, посвященные сильному полу, – в подборке "Утро.ру".
Ранее "Утро.ру" опубликовало шутки Михаила Задорнова о русском языке и Украине.
Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"