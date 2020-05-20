Самые смешные отрывки из концертов знаменитого сатирика - в материале "Утро.ру"

Михаил Задорнов остается одним из самых любимых юмористов россиян даже спустя годы после своего ухода. Высказывания звезды "Аншлага" о России и особенностях нашего народа вспоминают до сих пор. Лучшие отрывки выступлений сатирика, посвященные сильному полу, – в подборке "Утро.ру".

Даже при виде красивой женщины мужчина может закрыть глаза. Но лишь в одном случае – если он сидит в метро, а она стоит рядом с ним.





Когда к нам с женой приходят гости, они всегда завидуют нашим отношениям – как мы смотрим друг на друга, целуемся. Но они не знают, что мы уже давно обнимаемся только на людях. И мы будем вместе еще много-много лет, пока погашение ипотеки нас не разлучит.





Жена не пускала мужа на рыбалку с друзьями. Но он не растерялся: когда они пошли в магазин, мужик аккуратно подбросил супруге в сумочку замороженную курицу. Зазвенело, заглянули в сумку – два дня ареста. А муж на рыбалку поехал.





Многих мужчин сгубили вредные привычки: алкоголь, курение, жирная пища... Но еще больше мужчин пострадали, когда пытались избавиться от алкоголя, курения и жирной пищи.

Ранее "Утро.ру" опубликовало шутки Михаила Задорнова о русском языке и Украине.