Оказалось, что самый известный ведущий страны ведет роскошную жизнь

Иван Ургант считается одним из самых талантливых звезд на российском телевидении. Его ценят не только зрители, но и глава Первого канала Константин Эрнст, выплачивающий ему ежемесячно около 3,2 млн. рублей за работу.

Ведущий довольно востребован и вне телевидения. Его постоянно приглашают состоятельные люди для ведения корпоративов, празднований и свадеб. Сообщается, за работу на одном мероприятии Ургант берет минимум 4 млн. рублей.

Однако, несмотря на популярность, Иван не выставляет свою жизнь на обозрение окружающих. В интернете мало подробностей о его личной жизни, а некоторые сведения о своей недвижимости он и вовсе тщательно скрывает.

СМИ удалось выяснить, что телеведущий живет очень роскошно. Несколько лет назад он стал совладельцем одного из агентств, занимающегося продажей элитной недвижимости – с тех пор, судя по всему, скупка дорогого жилья стала для него увлечением.

Ургант владеет трехэтажным особняком на Рублевке, стоимостью более полмиллиарда рублей, элитной квартирой на Смоленском бульваре, площадью около 270 кв. метров, за почти 220 млн. рублей. В его собственности также находится квартира в популярном среди состоятельных граждан комплексе “Москва-Сити” со скромной, относительно другого жилья, стоимостью в 95 млн. рублей.

У телеведущего есть недвижимость и в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова за 40 миллионов рублей. А сколько стоит его итальянская вилла в Форте-Дей-Марми Ургант тщательно скрывает.

Любит Иван и дорогие авто. Всего у него в собственности находятся 5 автомобилей: две Audi, общей стоимостью 14 млн. рублей, Range и Land Rover’ы – всего за 12 миллионов, а также подаренный ему бизнесменом Тельманом Исмаиловым Porsche Cayenne за 9 миллионов рублей, сообщил telegram-канал “Курятник”.

Недавно о своей недвижимости за границей рассказал и доктор Мясников. Он сообщил, за какую сумму приобрел жилье во Франции.