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Львовский журналист унизил современных украинцев

Львовский журналист унизил современных украинцев
Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Жителям Незалежной отказали в уме и таланте

"Обрусевшее", "паскудное", "испорченное технологиями Кремля" – такую характеристику львовский журналист Остап Дроздов дал населению Украины. По его мнению, гражданам страны удобно жить на всем готовеньком, что приходит с востока: книгах, фильмах, телепередачах. Поэтому они и не стремятся избавиться от оккупации, высказался журналист.

"Эволюционный путь развития страны приводит нас в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению", – цитирует Дроздова РИА ФАН.

Журналист призвал власти Незалежной проводить "более сильную политику", поскольку в противном случае останется "мало шансов" на победу. Кто и кого должен победить, журналист не уточнил, отмечает сайт " Комсомольская правда".

Дроздов и раньше не раз позволял себе скандальные публичные высказывания, однако обычно оскорблял русскоязычных жителей Украины или население Донбасса. Сейчас он уже не стесняется в выражениях, говоря о жителях страны в целом. Впрочем, себя, как представителя Западной Украины, Дроздов ставит выше остальных соотечественников. Особенно он недоволен теми, кто голосовал за президента Владимира Зеленского.

Николай ВИКТОРОВ

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