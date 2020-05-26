В прошлом году она была номинирована на премию "Сексист года"

Юлия Арсенина, прославившаяся на всю страну скандальным высказыванием, что девушки должны рожать вместо получения высшего образования, продвинулась по карьерной лестнице.

В прошлом году Арсенину раскритиковала общественность после неудачного высказывания на заседании законодательного собрания. Она заявила, что сейчас родители настраивают своих дочерей на получение высшего образования, отводя материнству последнюю роль.

"Чем раньше она начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит", – говорила чиновница.

Она утверждала, что даже если малолетняя дочь придет к родителям и заявит о своей ранней беременности, они не должны ее осуждать, а благодарить Бога за дар, указывая, что раньше именно так и делали. Арсенина добавила, что это "дар, который в жизни бывает, может быть, один раз".

Позже феминистки решили вручить чиновнице награду “Сексист года”, поскольку посчитали, что высказывание Арсениной ущемляет права женщин, сообщает Zebra-ТВ. Сама Юлия утверждает, что ее выражение просто вырвали из контекста.

Сейчас ее назначили исполняющей обязанности руководителя Депздрава Владимирской области, информирует РИА Новости. До этого Арсенина занимала пост заместителя главы этого ведомства.

Недавно за скандальное высказывание о выплатах на детей уволили чиновницу Саратовской области, поскольку посчитали ее слова неэтичными.