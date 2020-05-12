Чиновницу уволили за комментарий о "скулящих" россиянках
Чиновницу Лидию Бузовчук лишили должности в администрации Энгельсского района Саратовской области. Причиной послужило скандальное высказывание о господдержке семьям с детьми.
Госслужащая позволила себе прокомментировать пост, размещенный в социальной сети "ВКонтакте", о принятых главой государства Владимиром Путиным дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Речь идет о разовой выплате в размере 10 тысяч рублей для каждого ребенка от 3-х до 16 лет. Один из пользователей опубликовал радостный пост на эту тему, который и прокомментировал чиновница.
Бузовчук под псевдонимом Лидия Прозорова, в частности, написала: "Раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили".
Дальше чиновница начала сокрушаться на предмет того, что граждане с детьми считают, что государство им что-то должно. И предложила лучше помогать не им, а пенсионерам, сообщает издание "Свободные новости".
Скандальный пост привел к служебной проверке, в ходе которой выяснилось, что автор комментария является и.о. руководителя муниципального "Центра молодежных инициатив".
В итоге ее высказывание было признано несоответствующим общепринятым нормам этики и морали, и чиновницу уволили.
Ранее "Утро" делало подборку скандальных высказываний российских госслужащих.
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