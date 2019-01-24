Шок-контент: самые жуткие высказывания российских чиновников

Жители нашей страны мучаются вопросом: за что их так ненавидят

Все чаще и чаще советы и высказывания представителей власти оставляют в недоумении простых граждан. У непредубежденных наблюдателей складывается впечатление, что чиновники окончательно оторвались от народа.

Так, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что женщинам, рожающим ребенка после тридцати лет, не нужна выплата в размере 100 тыс. рублей на рождение первенца.

Соответствующий закон депутаты областной Думы приняли накануне, однако эти средства положены только тем матерям, которые родили первого малыша до 29 лет включительно. По словам чиновницы, женщинам, рожающим после тридцати, никакие деньги не нужны, им важнее малыш, которого они будут любить.

При этом доход Писаревой за 2017 г. составил 2 млн 145 тыс. рублей, о чем можно узнать на сайте областной Думы. Принадлежит ей и квартира площадью 84 кв. метра. В СМИ и соцсетях заявление чиновницы вызвало широкий резонанс, однако она немедленно заявила, что ее слова были вырваны из контекста, отмечает РИА "Новости".

"Мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребенка из-за того, что сначала хотят "встать на ноги", – приводит FlashNord слова Писаревой со ссылкой на пресс-службу областной Думы.

Облеченные властью граждане не в первый раз учат россиян, как жить хорошо и дешево. Волну возмущения вызвали и слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, заявившей, что на 3,5 тыс. руб. можно питаться целый месяц, ведь "макарошки всегда стоят одинаково".

Вслед за ней прославилась директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких – она сказала на встрече с представителями молодежи, что "государство не просило вас рожать".

Обе чиновницы после своих искрометных высказываний покинули свои посты.