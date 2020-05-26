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Домашние хитрости: неожиданные лайфхаки для быта

Домашние хитрости: неожиданные лайфхаки для быта
Фото: Jan Walter/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Легкие способы избавиться от засора или прочистить труднодоступное место

Вы выбрасываете использованные бутылки? Зря! Ведь из них можно сделать массу полезных вещей для дома. Например, они могут помочь в очистке труб от засоров или стать удобной насадкой для насоса, сделанного своими руками. Новую жизнь можно дать пластиковым крышкам и втулкам от туалетной бумаги, если правильно подойти к делу. 

Очистить трубы от засоров своими руками можно легко и быстро. Для этого возьмите пластиковую бутылку и ровно отрежьте от нее верхнюю часть. Поместите бутылку в раковину на место, где находится слив, предварительно сжав ее, чтобы выпустить лишний воздух. Плотно прижмите к сливу, после чего отпустите. Возникшее давление воздуха начнет поднимать засор в раковине наверх, благодаря чему трубы прочистятся. 

Чтобы избежать засоров донышко бутылки можно использовать в качестве фильтра. Сделайте в нем несколько дырочек и поставьте на слив. Так вода будет проходить через отверстия, а крупный мусор оставаться внутри донышка. 

Горловину бутылки можно использовать в качестве насадки на фен – в таком случае получится простая альтернатива насосу. Если нужно, например, надуть матрас, то такая хитрость будет очень полезна. А пустая картонная втулка станет хорошей насадкой для пылесоса, с помощью которой можно будет добраться в трудные места. Подробнее ознакомиться с этим и другими примерами можно на видео. 

Ранее “Утро.ру” поделилось простыми приемами, которые упростят быт на кухне.


Евгения НАГОРСКАЯ

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