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Использованные бутылки от воды, моющих средств или других жидкостей могут стать одними из самых полезных предметов для ведения домашних дел. Из них можно сделать, к примеру, удобный совок для комнатных растений или вырезать форму для печенья. Немного фантазии – и самые примитивные вещи станут большими помощниками в быту.
Горлышко бутылки
Купили крупу в пакете и теперь неудобно высыпать ее? Проблема решаема. Для этого просто отрежьте горловину бутылки вместе с крышкой и засуньте его в отверстие в упаковке. Закрепить его можно с помощью зажигалки – пройдитесь по краям, чтобы пластик немного подтаял и сцепился с горлышком.
Упаковка от стирального порошка
Пустой контейнер от жидкого стирального порошка можно использовать в качестве хранилища для пакетов с удобным отверстием для их доставания. Для этого отрежьте донышко бутылки и поместите внутрь пакеты. Край одного из них высуньте через открытое горлышко. Такое приспособление можно повесить куда угодно.
Также из упаковки стирального порошка можно изготовить и удобный садовый совок. Для этого нужно отрезать ручку бутылки, слегка увеличивая объем пластика с одного края.
А из пластиковой бутылки можно сделать удобную формочку для вырезания фигурного печенья. Для этого обрежьте бутылку по диаметру, чтобы получилось кольцо – из него можно сделать сердечко, которое благодаря острым краям будет прекрасно нарезать тесто.
Раннее Утро.ру поделилось хитростью использования пластиковой бутылки, благодаря которому можно легко прочистить засор в трубах.
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