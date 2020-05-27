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Новая жизнь бутылкам и коробкам: простые решения для дома

Новая жизнь бутылкам и коробкам: простые решения для дома
Фото: pixabay.com
Неожиданные решения для дома сделают быт проще

Использованные бутылки от воды, моющих средств или других жидкостей могут стать одними из самых полезных предметов для ведения домашних дел. Из них можно сделать, к примеру, удобный совок для комнатных растений или вырезать форму для печенья. Немного фантазии – и самые примитивные вещи станут большими помощниками в быту. 

Горлышко бутылки

Купили крупу в пакете и теперь неудобно высыпать ее? Проблема решаема. Для этого просто отрежьте горловину бутылки вместе с крышкой и засуньте его в отверстие в упаковке. Закрепить его можно с помощью зажигалки – пройдитесь по краям, чтобы пластик немного подтаял и сцепился с горлышком.

Упаковка от стирального порошка

Пустой контейнер от жидкого стирального порошка можно использовать в качестве хранилища для пакетов с удобным отверстием для их доставания. Для этого отрежьте донышко бутылки и поместите внутрь пакеты. Край одного из них высуньте через открытое горлышко. Такое приспособление можно повесить куда угодно.

Также из упаковки стирального порошка можно изготовить и удобный садовый совок. Для этого нужно отрезать ручку бутылки, слегка увеличивая объем пластика с одного края. 

А из пластиковой бутылки можно сделать удобную формочку для вырезания фигурного печенья. Для этого обрежьте бутылку по диаметру, чтобы получилось кольцо – из него можно сделать сердечко, которое благодаря острым краям будет прекрасно нарезать тесто. 

Раннее Утро.ру поделилось хитростью использования пластиковой бутылки, благодаря которому можно легко прочистить засор в трубах.


Евгения НАГОРСКАЯ

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