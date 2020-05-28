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Запуск первого корабля Маска с астронавтами отменили

Запуск первого корабля Маска с астронавтами отменили
Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Старт пришлось перенести из-за погоды

В США отложили запуск первого в истории частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Трансляцию подготовки вело NASA.

Полет не состоялся из-за погодных условий – низкой облачности и тумана. При этом запуск отменили за 16 минут, когда корабль был уже заправлен, а астронавты Боб Бенкен и Даг Херли погрузились на его борт.

Повторная попытка состоится в субботу, 30 мая. Стыковка с МКС запланирована на следующий день.

На запуске корабля 27 мая присутствовал президент США Дональд Трамп. Американский лидер также собирается приехать и в субботу, пишет "МИР24".

Пилотируемый полет Crew Dragon должен стать первым в Соединенных Штатах с 2011 года. Тестовый запуск корабля без астронавтов состоялся в марте прошлого года. Космический аппарат разработала частная компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, по заказу NASA.

Карина СИРАЗОВА

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