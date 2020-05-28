Питомцу придется новое жилье по душе

Практически у каждой кошки есть свое любимое место – это может быть диван, место на полу в комнате или на ваших коленях. Когда у питомца гарантировано есть свой уголок, он чувствует себя спокойнее и защищеннее. Некоторые специалисты полагают, что питомцы любят закрытые места – так, по их утверждениям, животные справляются со стрессом.

Если вы хотите сделать своей кошке приятно, при этом не потратив много средств и сил, то приглядитесь к такому простому и экономичному способу сделать своему питомцу конуру.

Что понадобится

Две длинные проволоки или проволочные вешалки

Старая майка

Картонка или дощечка 60х60

Как сделать дом для кошки своими руками

Если у вас есть дешевые проволочные вешалки – замечательно. Достаточно их выпрямить и согнуть посередине углом. Если есть надежная проволока – тоже сгодится. В любом случае, задумку можно осуществить и с использованием палок, однако потребуется дополнительная фиксация.

Затем в углах картонки сделайте дырки, чтобы поместить туда концы проволоки. Поместите в отверстия загнутую проволоку крест накрест, чтобы получить каркас домика.

После наденьте на него майку так, чтобы горловина стала выходом из кошачьего жилья. Внизу майку можно закрепить резинкой.

А для комфорта питомца внутрь можно поместить теплую лежанку – и простой домик для кота готов!

Раннее "Утро.ру" поделилось простыми лайфхаками для дома из картона и бутылок, которые существенно упростят быт.