Советы пригодятся любому кулинару

Иногда очистка овощей или рыбы становится настоящим испытанием для любителей приготовить что-нибудь вкусненькое. Однако практически любой продукт можно почистить за считанные секунды, если проявить долю смекалки.

Вот несколько простых приемов, которые очень пригодятся в быту.

Простая очистка креветок

Хвосты креветок считаются самой вкусной частью у этого морского существа. Но их очистка может доставлять массу неудобств. Дело в том, что хвост креветок необходимо отделять не только от чешуи, но и от кишки, в которой могут находиться отходы жизнедеятельности. Хорошим помощником в этом станет обыкновенная вилка. Просто насадите хвост креветки на ее конец с той стороны, где расположена кишка, и протяните вниз. Так мясо очистится и от чешуи, и от отходов.

Легкий способ снять листья зелени

Чтобы быстро оторвать листья зелени от стебля можно использовать дуршлаг с дырками. Нужно засунуть в отверстие край веточки и протянуть, пока не оторвутся листья. Если дырка слишком большая и зелень остается на месте, просто увеличьте количество веточек для одного отверстия.

Очистка рыбы от кожи за секунды

Если у вас есть рыбное филе с кожей, но вам нужно быстро ее снять, сохранив при этом текстуру мяса – воспользуйтесь кипятком. Нужно ошпарить рыбу со стороны кожуры, после чего потянуть за край.

Как быстро избавиться от кожуры апельсина

Ложка прекрасно помогает быстро очистить апельсин, не задев при этом его мякоть. Обтекаемая форма прибора помогает огибать окружности фрукта, при этом избавляя его от наружной оболочки. Для этого просто засуньте ложку под кожуру и проведите по кругу.

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