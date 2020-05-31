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Украинцам напомнили о бесплатно полученных Одессе и Крыме

Украинцам напомнили о бесплатно полученных Одессе и Крыме
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинский военный таинственно исчез на границе с Крымом
Границы Незалежной расширились только после вхождения в состав СССР

Экс-премьер Украины Николай Азаров ткнул националистов носом в историю страны. В соцсети он напомнил, каким было государство до присоединения к Советскому Союзу. Ни о каком Крыме, Одессе, Донецке, Луганске, Львове речи не было. Все эти территории Незалежной отдали "полностью бесплатно".

"А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", – написал Азаров в своем Твиттере.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего украинского премьера. Он назвал это суждение "очень верным". Также он назвал передачу названных выше территорий большой ошибкой большевиков. Украину следовало оставить с тем, что было.

"…несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю", – написал Пушков в своем Твиттере.

Несмотря на то, что Украина, как высказался сенатор, всем "обязана Ленину и СССР", Киев продолжает выставлять Москву "страной-агрессором" и призывать Запад усилить санкционное давление на Россию за присоединение Крыма.

Ранее американские эксперты заявили о возможной войне между Россией и Украиной из-за водной блокады полуострова.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
это жестоко
но азаров как и все каклы умен задним умом
он даже не добавил о численности наследников австро-венгров и прочих мутантов от цыган,турков и всех всех кто топтал территорию
нынешн большинство населения так называемой окраиной воинственно марширующих с факелами - манкурты, с обмылком вместо мозгов,промытых соросами
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