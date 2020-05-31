Границы Незалежной расширились только после вхождения в состав СССР

Экс-премьер Украины Николай Азаров ткнул националистов носом в историю страны. В соцсети он напомнил, каким было государство до присоединения к Советскому Союзу. Ни о каком Крыме, Одессе, Донецке, Луганске, Львове речи не было. Все эти территории Незалежной отдали "полностью бесплатно".

"А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", – написал Азаров в своем Твиттере.

Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно!



А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней. pic.twitter.com/LA5Mll7PIA — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) May 30, 2020

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего украинского премьера. Он назвал это суждение "очень верным". Также он назвал передачу названных выше территорий большой ошибкой большевиков. Украину следовало оставить с тем, что было.

"…несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю", – написал Пушков в своем Твиттере.

Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей «исконные земли» - несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю. https://t.co/7yIkx9iOs8 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2020

Несмотря на то, что Украина, как высказался сенатор, всем "обязана Ленину и СССР", Киев продолжает выставлять Москву "страной-агрессором" и призывать Запад усилить санкционное давление на Россию за присоединение Крыма.

Ранее американские эксперты заявили о возможной войне между Россией и Украиной из-за водной блокады полуострова.