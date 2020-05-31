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Экс-премьер Украины Николай Азаров ткнул националистов носом в историю страны. В соцсети он напомнил, каким было государство до присоединения к Советскому Союзу. Ни о каком Крыме, Одессе, Донецке, Луганске, Львове речи не было. Все эти территории Незалежной отдали "полностью бесплатно".
"А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", – написал Азаров в своем Твиттере.
Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно!— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) May 30, 2020
А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней. pic.twitter.com/LA5Mll7PIA
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего украинского премьера. Он назвал это суждение "очень верным". Также он назвал передачу названных выше территорий большой ошибкой большевиков. Украину следовало оставить с тем, что было.
"…несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю", – написал Пушков в своем Твиттере.
Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей «исконные земли» - несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю. https://t.co/7yIkx9iOs8— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2020
Несмотря на то, что Украина, как высказался сенатор, всем "обязана Ленину и СССР", Киев продолжает выставлять Москву "страной-агрессором" и призывать Запад усилить санкционное давление на Россию за присоединение Крыма.
Ранее американские эксперты заявили о возможной войне между Россией и Украиной из-за водной блокады полуострова.
С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин
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