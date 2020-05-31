Парень похоронен среди героев Крымской войны

Младший сын экс-президента Украины Виктора Януковича, который был назван в честь своего отца, погиб пять лет назад на Байкале. У него было звание мастера спорту по мотоспорту и он любил рискованную езду. Так, в результате поездки по Ольхону парень на джипе провалился под лед. Спасти 33-летнего Виктора не удалось, поскольку он был прикован к водительскому креслу ремнем безопасности.

Его похоронили на кладбище в Севастополе среди героев Крымской войны. Как объясняется, причина похоронить его именно на этом месте связана с трагическими обстоятельствами гибели Виктора: в том рейсе спаслись все пассажиры, кроме водителя. В Крыму его похоронили, поскольку там живет его мать, проведя церемонию ночью, чтобы не привлекать лишнее внимание.

При этом в кладбищенском реестре сведений о похоронах нет. Могила располагается недалеко от Свято-Никольского храма. Сейчас на месте захоронения Виктора Януковича-младшего расставлены датчики сигнализации, и если кто-то зайдет на территорию, об этом сразу же сообщат охране. Как утверждает Экспресс Газета, участок, где похоронен парень, является одним из самых дорогих – около 150 тыс. рублей за место.

На месте могилы также установлен мраморный бюст сына экс-президента Украины с большой каменной аркой.

Недавно Виктор Янукович заявил, что готов дать свои показания "о потере Крыма".