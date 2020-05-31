Накануне запуска пилотируемого космического корабля высказывание ему припомнил Илон Маск

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утверждает, что не шутил, когда шесть лет назад предложил отправлять американских специалистов в космос с помощью батута. Он утверждает, что благодаря его заявлению в тот период удалось спасти российскую космическую отрасль от западных санкций.

"Если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на МКС", – говорил Рогозин в 2014 году.

Накануне эти слова вспомнил американский изобретатель Илон Маск во время испытательного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, пошутив, что "батут работает".

Многие пользователи Сети также припомнили Рогозину его высказывание, подметив, что он мог бы его удалить, чтобы "спасти свою репутацию". Однако сам глава "Роскосмоса" ответил, что на тот момент его слова были полностью оправданы.

"В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали", – написал она на своей странице в Twitter.

Сейчас корабль Маска успешно пришвартовался к МКС, сообщает РИА Новости.