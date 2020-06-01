Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
558 новости
Подросток, который предсказал эпидемию коронавируса, сделал новое объявление. Катастрофа начнется 20 декабря и продлится почти полгода, сказал он.
По словам индуса, нынешняя болезнь представляет лишь малую угрозу, по сравнению с той, что ждет нас в 2020 – 2021 г., сообщает канал "Vonline.news" в "Яндекс.Дзен".
Ранее мальчик предсказал вспышку коронавирусной инфекции. На популярном видеохостинге он сообщил, что Китай станет источником болезни, которая охватит другие страны.
Ранее на "Утро.ру" сообщалось, что пандемию предвидели также Ванга и Нострадамус.
Американские объекты в Незалежной не подчиняются местному законодательству
Одаренный 14-летний Абинье Ананду из Индии сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете