Одаренный 14-летний Абинье Ананду из Индии сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете

Подросток, который предсказал эпидемию коронавируса, сделал новое объявление. Катастрофа начнется 20 декабря и продлится почти полгода, сказал он.

По словам индуса, нынешняя болезнь представляет лишь малую угрозу, по сравнению с той, что ждет нас в 2020 – 2021 г., сообщает канал "Vonline.news" в "Яндекс.Дзен".

Ранее мальчик предсказал вспышку коронавирусной инфекции. На популярном видеохостинге он сообщил, что Китай станет источником болезни, которая охватит другие страны.

Ранее на "Утро.ру" сообщалось, что пандемию предвидели также Ванга и Нострадамус.