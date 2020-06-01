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Подросток предрек миру очередную катастрофу в конце 2020 года

Подросток предрек миру очередную катастрофу в конце 2020 года
Фото: pixabay.com
Одаренный 14-летний Абинье Ананду из Индии сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете

Подросток, который предсказал эпидемию коронавируса, сделал новое объявление. Катастрофа начнется 20 декабря и продлится почти полгода, сказал он.

По словам индуса, нынешняя болезнь представляет лишь малую угрозу, по сравнению с той, что ждет нас в 2020 – 2021 г., сообщает канал "Vonline.news" в "Яндекс.Дзен".

Ранее мальчик предсказал вспышку коронавирусной инфекции. На популярном видеохостинге он сообщил, что Китай станет источником болезни, которая охватит другие страны.

Ранее на "Утро.ру" сообщалось, что пандемию предвидели также Ванга и Нострадамус.

Анна ШУЛЕПОВА

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