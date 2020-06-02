Он оказался на удивление прост

Европеец Думитру Команеску признан самым старым мужчиной в мире. Сейчас долгожителю исполнилось уже 111 лет. По его заверениям, секрет продолжительной жизни прост – он заключается в любви ближних.

Престижный титул мужчина получил после смерти другого рекордсмена – 112-летнего жителя Великобритании Боба Уэйтона, - сообщается на сайте Romania Insider.

Команеску живет в Бухаресте. На свет этот удивительный человек появился в начале прошлого века – в 1908 году. В юности мужчина хотел посвятить свою жизнь науке, но вскоре передумал и начал заниматься сельским хозяйством. В этой области он трудился целых 70 лет.

По словам самого старого мужчины в мире, его жизнь продлевает любовь и тепло близких людей – жены, детей и внуков.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о смерти предыдущего рекордсмена-долгожителя – Роберта Уэйтона.