Помидором и вишней можно отравиться

Специалисты Роскачества рассказали, какие любимые россиянами продукты могут быть опасны для здоровья. Оказалось, что даже привычные овощи и фрукты содержат яды, способные отравить организм.

Токсины нужны растениям в период созревания. При этом доля органических ядов зависит от спелости, а также способов обработки овощей и фруктов.

Например, употребление зеленоватого картофеля может привести к расстройству желудка и головным болям. Это связано с тем, что такой овощ содержит солонин.

Также вредное вещество есть в зеленых помидорах – недозрелые овощи нельзя употреблять в пищу, сообщается на сайте Роскачества. При этом, если зеленая часть небольшая, ее можно просто срезать.

Кроме того, нужно внимательно подходить к отбору грибов при приготовлении пищи. В перезревшем виде их употреблять нельзя, так как в старом грибе образуются токсины, которые могут отравить организм, отмечает "ФедералПресс".

Опасными являются и косточки вишни – они содержат цианид, который может серьезно навредить здоровью, если такую косточку разгрызть. Специалисты также не советуют часто есть ядра абрикоса и мускатных орех. А еще не стоит глотать семечки яблок – в их состав входит синильная кислота.

В редьке есть ядовитое вещество гликозид, поэтому ее нужно употреблять в умеренных количествах, иначе можно заработать проблемы с печенью.

Ранее "Утро.ру" писало, какие продукты убивают организм.