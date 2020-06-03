Носителями малоизученной инфекции оказались зверьки

Ученые впервые обнаружили редкий хантавирус на территории Томской области. Известно, что у человека эта инфекция может вызвать геморрагическую лихорадку.

Неприятное открытие сделали исследователи из Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ). Они вместе с коллегами из новосибирского ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" провели ряд экспериментов, в ходе которых обнаружили у томских бурозубок (вид землероек) малоизученный хантавирус Аltai.

В человеческий организм инфекция может попасть после прикосновения к этому зверьку или продуктам его жизнедеятельности. При этом такое заболевание способно вызвать опасную лихорадку и сильно бьет по почкам и легким, сообщает пресс-служба БИ ТГУ.

Устрашает и тот факт, что в некоторых районах Томской области зараженными могут быть до 50% бурозубок.

Специалисты указывают, что в зону риска попали дачники, охотники, рыбаки и туристы – то есть те, кто много времени приводит на природе. Но и городские жители могут подхватить заразу, ведь бурозубки часто встречаются на помойках в городах.

По словам исследователей, хантавирусы активно распространяются в теплый период времен года – поздней весной, летом и в начале осени.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем опасен хантавирус.