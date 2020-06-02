Легкие способы навести красоту перед застольем

Украшения для стола из салфеток – целое искусство. Их можно красиво сложить даже без особой сноровки или подготовки. Результат понравится любому гостю, из-за чего они не смогут обойти такую сервировку комплиментами.

Для украшения нужны тканевые салфетки, желательно квадратной формы. Положите ее в расправленном виде на плоскую поверхность, поставив посередине вилку зубьями вниз. Теперь начинайте накручивать по кругу, будто пытаетесь намотать на нее спагетти. В результате должно получится украшение из салфетки в форме розочки.

Для другого способа потребуется дополнительное использование салфеточного кольца. Просто сложите салфетку мелкой гармошкой и согните ее посередине – этим краем нужно вставить салфетку в кольцо. Теперь расправьте другие края, чтобы в результате получить салфетку в форме веера.

Также можно использовать салфетку для того, чтобы поместить туда столовые приборы. В этом случае необязательно использовать красивое кольцо – можно обойтись и обыкновенной леской, закрепленной в форме круга. Для этого поместите ее посередине салфетки и вытащите оттуда небольшую ее часть. Углы можно закрепить за леску. Теперь внутрь поместите вилку, ложку и нож. Дополнительно можно украсить цветами.

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