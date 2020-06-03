Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Поклонская показала новорожденную дочь

Поклонская показала новорожденную дочь
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-прокурор Крыма поделилась фото из роддома

Наталья Поклонская опубликовала кадр 15-летней давности, на котором она запечатлена с младенцем на руках. Снимок был сделан в родильном доме в Крыму и попал на страницы местной газеты.

Архивное фото экс-прокурор Крыма разместила в своем инстаграм-аккаунте. Поклонская рассказала, что нашла дома памятный снимок газеты за 2005 г. и решила поделиться им с подписчиками.


Кстати, ранее Наталья Поклонская признавалась, что после крымских событий 2014 г. и воссоединения полуострова с Россией за ее ребенком началась настоящая охота. Девочку преследовал убийца, которого экс-прокурор когда-то посадила за решетку, передает URA.RU.

После референдума его выпустили по амнистии, и он начал угрожать дочери Поклонской. В итоге с бывшим заключенным "провели работу", и он отправился на Украину.

Ранее Наталью Поклонскую обвинили в создании преступной группировки на Украине.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Суперменство закончилось": в России предрекают распад США из-за бунта

Сенатор прокомментировал отказ подключать военных к решению конфликта

Эксперт спрогнозировал дату открытия границ России

Международные рейсы могут возобновить уже в следующем месяце

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей