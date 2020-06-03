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Наталья Поклонская опубликовала кадр 15-летней давности, на котором она запечатлена с младенцем на руках. Снимок был сделан в родильном доме в Крыму и попал на страницы местной газеты.
Архивное фото экс-прокурор Крыма разместила в своем инстаграм-аккаунте. Поклонская рассказала, что нашла дома памятный снимок газеты за 2005 г. и решила поделиться им с подписчиками.
Кстати, ранее Наталья Поклонская признавалась, что после крымских событий 2014 г. и воссоединения полуострова с Россией за ее ребенком началась настоящая охота. Девочку преследовал убийца, которого экс-прокурор когда-то посадила за решетку, передает URA.RU.
После референдума его выпустили по амнистии, и он начал угрожать дочери Поклонской. В итоге с бывшим заключенным "провели работу", и он отправился на Украину.
Ранее Наталью Поклонскую обвинили в создании преступной группировки на Украине.
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