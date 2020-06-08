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СМИ: полеты в Европу возобновятся в августе

Регулярные рейсы планируют запустить в семь стран

В Ассоциации туроператоров России заявили о том, что Россия может возобновить международное авиасообщение с 1 августа. Сначала регулярные рейсы будут летать в некоторые государства Европы, Ближнего Востока и Азии.

Об этом стало известно "Интерфаксу". А с осени якобы можно будет улететь уже в Египет и Грузию. Однако информированный источник в авиаотрасли отметил в разговоре с агентством, что многие государства пока не хотят открывать свои границы для российских туристов. Впрочем, например, Турция и Италия говорят о том, что хотели бы как можно скорее разрешить путешественникам из России отдыхать на их курортах.

При этом в Минтрансе подчеркнули, что называть дату, когда заработает международное авиасообщение, пока рано. Как пишет РБК, сначала отрасли необходимо наладить авиаперевозки внутри страны в соответствии с новыми мерами безопасности, а также восстановить внутренний туризм. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Россия открыла внешние границы, но только для определенных групп людей. Как напоминает URA.RU, страна закрылась в конце марта из-за пандемии коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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