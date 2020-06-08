По словам главы Роскосмоса, американцам стоило поблагодарить отечественных инженеров, а не шутить

Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин впервые после запуска компанией SpaceX Илона Маска уникального пилотируемого корабля Crew Dragon подробно прокомментировал это важное для США событие. По его словам, после успешного испытания он слышал "в наш адрес" лишь насмешки.

Рогозин считает, что со стороны американцев было бы уместнее поблагодарить "Союз", на котором астронавты попадали на МКС, а также советских и российских инженеров, которые модернизировали американский корабль.

Как написал Рогозин в колонке для Forbes, США же не сказали и "спасибо" России.

Как добавил глава "Роскосмоса", появление у США своего корабля не говорит о том, что российский теперь исчезнет. Он также отметил, что первый человек в космосе был россиянином и наша страна и дальше будет лидером в этой отрасли. По его словам, кораблю Маска только предстоит заработать репутацию, как у "Союза М", который сохраняет свою востребованность.

При этом Рогозин признал, что в России есть серьезные проволочки в создании новой космической техники.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon в конце мая отправила американских астронавтов на МКС.

