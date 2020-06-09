Специалисты США собрали коллекцию штаммов на украинской территории у границ с РФ

В условиях пандемии коронавируса представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", руководителем которой является депутат Верховной рады Виктор Медведчук, потребовали от властей Украины раскрыть информацию о функционировании на территории страны американских биологических лабораториях и проводимых в них экспериментах. Поскольку ответ не был получен, оппозиционеры направили запрос в ООН.

На этом фоне политолог и профессор Академии Военных наук Сергей Судаков провел собственное расследование, чем же занимаются американцы в Незалежной. Своими выводами он поделился с изданием "АиФ".

Исходя из анализа полученной информации, эксперт считает, что замаскированные заокеанскими специалистами под действия по биологической защите населения эксперименты, в реальности, несут угрозу для России, т.к. географически лаборатории расположены у наших границ. В связи с этим многократно увеличивается риск тестирования на гражданах РФ различных биотехнологий и боевых вирусов.

Судаков смог связаться с сотрудниками Минздрава Украины, которые на условиях анонимности поделились с ним данными о работах штатовских биолабораториях. Как минимум, четыре проекта направлены на изучение распространения особо опасных инфекций на украинской территории. Исследования ведет Агентство по снижению угрозы (DTRA) совместно с частными американскими компаниями и региональными структура Минздрава и Минобороны Украины.

По мнению российского эксперта, самым значимым и неоднозначным является проект UP-8 "Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз". В исследовании участвовали 4 тыс. военнослужащих ВСУ, у которых брали образцы сыворотки крови.

С украинской стороны опыты курировало Центральное санитарно-эпидемиологическое управление Вооруженных сил страны, а задействованы были СЭУ в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Кроме того, участие принимали учреждения Минздрава Украины в Киеве, Львове, Луцке, Ужгороде и Днепропетровске (декоммунизирован до Днепра).

Американцы задействовали ученых из Университета Флориды (Гейнсвиль), научно-медицинского центра Университета Нью-Мексико (Альбукерка) и центра медико-биологических наук в Теннесси.



Официальной целью проекта считается изучение биоматериала на наличие антител к вирусу ГЛКК и хантавирусам. Также представители США собирались обнаружить на Украине ранее не изученные штаммы хантавирусов.

Судаков обратил внимание на регламент документа проекта, из которого следует, что данные о "всех случаях гибели субъектов, предположительно или точно связанных с процедурами исследования", необходимо предоставить комитетам по биоэтике в США и в Незалежной. Но разве в результате теста на антитела можно умереть, задается вопросом эксперт. Он считает, что такая формулировка говорит о том, что исследования велись за рамки официально представленной программы.

Кровь бралась у военных ВСУ, а затем ее отправляли американским специалистам, таким образом, они получили биоматериалы не только украинских граждан, но и коллекцию различных штаммов опасных инфекций, которые распространены на территории Незалежной у границ с Россией, отмечает Судаков.

Поскольку проект контролировал непосредственно Пентагон, непонятно зачем столько средств и сил ушло на исследование антител у украинских военных, а не у американских, да еще на чужой территории. Кроме того, до сих пор нет ни одной научной публикации об этих исследованиях, что заставляет думать о непрозрачности проекта.

Источник Судакова в украинском Минздраве сообщил о возможном двойном назначении этих исследований, т.к. их результаты можно использовать для создания биооружия, направленного на конкретный генотип. Указывается, что ВОЗ внесла хантавирусы и ГКЛА в реестр агентов, которые применяются в качестве биологического оружия. Поскольку инфекцию переносят клещи и грызуны, их легко доставить на соседнюю территорию. А это уже прямой путь к эпидемии.

Среди других программ, которые проводились в лабораториях над украинскими гражданами, автор расследования назвалпроект UP-6 "Экологическая и эпидемиологическая оценка распространения естественных очаговых инфекций, вызванных Rickettsia spp. и Coxiella burnetii, в разных ландшафтных зонах Украины". Эти бактерии вызывают тиф и ку-лихорадку, соответственно.

Здесь анализы крови также передавались американским специалистам для углубленного изучения биоматериала, в том числе путем секвенирования фрагментов ДНК. Это исследование помогло военным биологам Пентагона оценить воздействие патогенов на определенную этногруппу.

Бактерию Coxiella burnetii американцы испытывали в качестве разработки биооружия на собственных гражданах с 1962 по 1973 год, поэтому, полагает Судаков, для ООН это должно стать тревожным звоночком.

Еще одни исследования проводились в рамках проектов UP-3, UP-5 и UP-6, где изучались штаммы особо опасных патогенов – геморрагической лихорадки и хантавирусов.

Судаков представил документы, из которых следует, что Пентагон финансирует лаборатории на Украине с 2005 года по настоящее время. Фактически Минобороны США контролируют деятельность учреждений украинского Минздрава, навязывая им исследования в интересах Вашингтона.

