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Только для избранных: Евросоюз отказывается пускать россиян

Въезжать в Европу разрешат только пяти странам

В Евросоюзе отказываются пускать российских туристов на свою территорию – пока на неопределенный срой.

С первого июля Европа откроет свои границы для нескольких стран: Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и республики Косово, непризнанной Россией. Такое решение было принято, поскольку в этих странах показатели распространения коронавирусной инфекции ниже, чем внутри ЕС. Об этом сказано в рекомендациях Еврокомиссии.

При этом в Европе заявили, что попасть на территорию альянса смогут те, кому необходимо прибыть туда по работе или учебе. 

Ранее "Утро.ру" рассказало о самым дешевых курортах России.  

Евгения НАГОРСКАЯ

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