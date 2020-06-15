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Американский шпион Уилан проведет в российской тюрьме 16 лет

Суд признал гражданина США виновным

Мосгорсуд вынес приговор американскому шпиону Полу Уилану. Мужчине дали 16 лет строгого режима. Впрочем, сам он намерен обжаловать решение суда. 

Об этом пишет РИА "Новости". Как передает то же агентство, Уилан подаст апелляцию. 

Конкретных подробностей дела Уилана правоохранители не раскрывали. Известно, что его задержали в 2018-м во время шпионской акции. При этом США говорили о том, что против него провели провокацию. Уилану передали флешку, на которой, как он думал, будут снимки с поездки в Сергиев Посад. Во время расследования и суда он не раз жаловался на проблемы со здоровьем.

Полина ИВАНОВА

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