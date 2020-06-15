Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Перечислены самые ягодные места Подмосковья

Малину можно найти в Солнечногорске, а за земляникой предстоит отправиться в Дубну

Специалисты составили карту самых ягодных мест Подмосковья. На ней отмечены области, где можно найти голубику, бруснику и другие сладкие плоды. 

По утверждению комитета по туризму Московской области, за клюквой, произрастающей на верховых болотах, лучше отправляться в Дмитровский Погост и Рошаль. Земляника любит поляны и опушки, поросшие травой: ягоды удастся собрать в Ногинске, Дубне, Серпухове и недалеко от Раменского.

Любители черники найдут ее в Наро-Фоминске, Дмитрове, Егорьевске и Можайске. Малину нужно собирать в Дмитрове, Шаховской, Солнечногорске и Волоколамске. Голубику и бруснику – в Рошале и Дмитровском погосте, пишет "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро.ру" писало, что на область надвигается аномальная жара. 

Диана ТОЛКАЧЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

СМИ: названо место начала третьей мировой войны

США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей