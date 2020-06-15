Малину можно найти в Солнечногорске, а за земляникой предстоит отправиться в Дубну

Специалисты составили карту самых ягодных мест Подмосковья. На ней отмечены области, где можно найти голубику, бруснику и другие сладкие плоды.

По утверждению комитета по туризму Московской области, за клюквой, произрастающей на верховых болотах, лучше отправляться в Дмитровский Погост и Рошаль. Земляника любит поляны и опушки, поросшие травой: ягоды удастся собрать в Ногинске, Дубне, Серпухове и недалеко от Раменского.

Любители черники найдут ее в Наро-Фоминске, Дмитрове, Егорьевске и Можайске. Малину нужно собирать в Дмитрове, Шаховской, Солнечногорске и Волоколамске. Голубику и бруснику – в Рошале и Дмитровском погосте, пишет "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" писало, что на область надвигается аномальная жара.