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Популярный мессенджер "Телеграм" теперь действует на территории России без ограничений. Соответствующее решение Роскомнадзор уже принял и согласовал с Генпрокуратурой.
Ограничение решили снять в связи с заявлением основателя "Телеграмм" Павла Дурова о готовности сотрудничать с ведомством по противодействию терроризму.
"Позитивно оцениваем высказанную основателем "Телеграм" готовность противодействовать терроризму и экстремизму", – отметили в Роскомнадзоре.
Напомним, два года назад мессенджер был заблокирован под предлогом террористической деятельности, которую могли вести различные пользователи анонимно. Тогда Павел Дуров высказывался, что готов полностью закрыть "Телеграм" на территории России.
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