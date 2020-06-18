Решение уже приняли в ведомстве

Популярный мессенджер "Телеграм" теперь действует на территории России без ограничений. Соответствующее решение Роскомнадзор уже принял и согласовал с Генпрокуратурой.

Ограничение решили снять в связи с заявлением основателя "Телеграмм" Павла Дурова о готовности сотрудничать с ведомством по противодействию терроризму.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем "Телеграм" готовность противодействовать терроризму и экстремизму", – отметили в Роскомнадзоре.

Напомним, два года назад мессенджер был заблокирован под предлогом террористической деятельности, которую могли вести различные пользователи анонимно. Тогда Павел Дуров высказывался, что готов полностью закрыть "Телеграм" на территории России.