Где отдохнуть летом 2020 в России: дешевые направления

Где отдохнуть летом 2020 в России: дешевые направления
Фото: pixabay.com
Для путешествия можно выбрать любой регион страны

Отсутствие возможности поехать в июле 2020 г. на зарубежный курорт не помешает гражданам России хорошо провести отпуск. Поездка на отечественные морские и речные побережья, а также в природные заповедники и города с интересной историей подарит не меньше впечатлений, а обойдется недорого.

Наиболее бюджетное путешествие можно спланировать в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Барнаул, Горно-Алтайск. По подсчетам специалистов OneTwoTrip, проживание в местных отелях уровня 3* обойдется в 850 - 1800 руб. за ночь. Примерно столько же придется потратить на дорогу.

Вполне доступна поездка на популярные круглогодичные курорты. Например, билет на самолет в Минеральные Воды будет стоить чуть более 1000 руб., передает RT

Многие регионы России уже отменили карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, или собираются сделать это в ближайшее время. Поэтому россияне могут без опаски приобретать путевки в санатории Краснодарского края, Крыма, Кавказа, указывают туроператоры. Ранее они жаловались на "нулевое бронирование" по отечественным направлениям – россияне активно звонят и расспрашивают об отеях и курортах, но не покупают туры: их отпугивает высокая цена.

Впрочем, велика вероятность, что в августе путевки подорожают еще процентов на 30. Цены будет диктовать спрос. Уже известно, что европейские страны не откроют границы для россиян в июле. Если запрет сохранится до конца лета, любителям моря в России ничего не останется, как отправиться на отечественные курорты.

Николай ВИКТОРОВ

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