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Аномальная жара в столице и области сменится привычной летней погодой. На улице будет тепло, и гости Парада Победы смогут посмотреть торжественное шествие и проезд техники без проблем. Эб этом "Подмосковью сегодня" рассказал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Эксперт отметил, что температура воздуха начнет постепенно снижаться к четвергу. Если на предстоящих выходных и в начале недели жителей столичного региона ожидает жара в 28 градусов, которая принесет с собой еще и грозы, то уже 25 июня похолодает до 20 – 22.
Синенков добавил, что 24 июня, в день проведения Парада Победы, не стоит ждать ни сильного ветра, ни осадков.
Ранее "Утро.ру" писало, что на торжественное мероприятие в Москве приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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